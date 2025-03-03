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Маркиньос, Дзюба и Агкацев — в сборной 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Маркиньос, Дзюба и Агкацев — в сборной 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 19-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Краснодара», ЦСКА, «Химок», «Ахмата», «Акрона», «Ростова», «Пари НН» и «Крыльев Советов». Тренером символической сборной мы выбрали Игоря Осинькина («Крылья Советов»).

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Эдгардо Фаринья («Химки»), Надер Гандри («Ахмат»), Илья Вахания («Ростов»).

Полузащитники: Иван Олейников («Крылья Советов»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН»), Артём Дзюба («Акрон»).

Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

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