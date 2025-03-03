Гол Неймара помог «Сантосу» обыграть «Брагантино» в матче бразильской Паулисты

Завершился матч 1/4 финала бразильской Паулисты между «Сантосом» и «Ред Булл Брагантино». Игра проходила в Сантосе на стадионе «Вила Бельмиро» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые голы в свой актив записали Жоао Шмидт, а также звёздный нападающий Неймар, недавно вернувшийся в родной клуб. Бразилец забил с игры на 9-й минуте матча. Гости отличиться в сегодняшней встрече не смогли.

Напомним, Неймар недавно вернулся в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля». На его счету уже три гола и три голевые передачи в первых шести матчах за клуб.

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