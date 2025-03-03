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Манфред Угальде повторил бомбардирское достижение Павлюченко и Соболева в «Спартаке»

Манфред Угальде повторил бомбардирское достижение Павлюченко и Соболева в «Спартаке»
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22-летний коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде забил в пятом матче Российской Премьер-лиги подряд. Во время победной для красно-белых встречи (2:1), проходившей в рамках 19-го тура РПЛ, с «Оренбургом» игрок открыл счёт на 51-й минуте. Об этом сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

По информации источника, костариканец стал лишь третьим игроком «Спартака», которому удалось забить в пяти встречах подряд в чемпионате России в XXI веке. Ранее это удавалось двум российским нападающим: Роману Павлюченко в 2006 году и Александру Соболеву в 2022 году.

Напомним, следующий матч московская команда проведёт на выезде 9 марта, где встретится с казанским «Рубином».

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