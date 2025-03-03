Манфред Угальде повторил бомбардирское достижение Павлюченко и Соболева в «Спартаке»

22-летний коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде забил в пятом матче Российской Премьер-лиги подряд. Во время победной для красно-белых встречи (2:1), проходившей в рамках 19-го тура РПЛ, с «Оренбургом» игрок открыл счёт на 51-й минуте. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, костариканец стал лишь третьим игроком «Спартака», которому удалось забить в пяти встречах подряд в чемпионате России в XXI веке. Ранее это удавалось двум российским нападающим: Роману Павлюченко в 2006 году и Александру Соболеву в 2022 году.

Напомним, следующий матч московская команда проведёт на выезде 9 марта, где встретится с казанским «Рубином».