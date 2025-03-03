«Манчестер Юнайтед» уведомил «Наполи» о выплате суммы отступных за Виктора Осимхена

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Ягиз Сабункуоглу в своих соцсетях.

По данным источника, «МЮ» проинформировал «Наполи», что этим летом они активируют опцию выкупа контракта Виктора. Клаусула 26-летнего футболиста составляет € 75 млн.

Осимхен в сезоне-2024/25 на правах аренды играет за «Галатасарай», он забил 20 голов, отдал 5 ассистов в 27 матчах.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.