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«Манчестер Юнайтед» уведомил «Наполи» о выплате суммы отступных за Виктора Осимхена

«Манчестер Юнайтед» уведомил «Наполи» о выплате суммы отступных за Виктора Осимхена
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Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Ягиз Сабункуоглу в своих соцсетях.

По данным источника, «МЮ» проинформировал «Наполи», что этим летом они активируют опцию выкупа контракта Виктора. Клаусула 26-летнего футболиста составляет € 75 млн.

Осимхен в сезоне-2024/25 на правах аренды играет за «Галатасарай», он забил 20 голов, отдал 5 ассистов в 27 матчах.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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