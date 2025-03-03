Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов прокомментировал результаты первого тура РПЛ после зимней паузы

Черчесов прокомментировал результаты первого тура РПЛ после зимней паузы
Комментарии

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался о матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который стал первым после возвращения из зимней паузы.

«Ни в одном матче не было такого, чтобы футболисты пару минут отдыхали. Качество игры пока не берем, но все игры были от ножа… Хотим или нет, но первые игры для любого тренера — это контрольные, товарищеские, называйте, как хотите. Все тренеры будут делать поправку на то, кто как готов. Контрольный матч никогда не дает практически объективных показателей», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров российского футбольного первенства «Зенит» находится на первом месте. Следом идут «Спартак» и «Краснодар». Все три команды набрали по 40 очков.

Материалы по теме
РПЛ объяснила, почему «Зенит» оказался выше «Спартака» и «Краснодара» при равенстве очков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android