Черчесов прокомментировал результаты первого тура РПЛ после зимней паузы

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался о матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который стал первым после возвращения из зимней паузы.

«Ни в одном матче не было такого, чтобы футболисты пару минут отдыхали. Качество игры пока не берем, но все игры были от ножа… Хотим или нет, но первые игры для любого тренера — это контрольные, товарищеские, называйте, как хотите. Все тренеры будут делать поправку на то, кто как готов. Контрольный матч никогда не дает практически объективных показателей», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров российского футбольного первенства «Зенит» находится на первом месте. Следом идут «Спартак» и «Краснодар». Все три команды набрали по 40 очков.