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Арсен Венгер назвал двух игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч» помимо Салаха

Арсен Венгер назвал двух игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч» помимо Салаха
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Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал двух футболистов, которые могут выиграть «Золотой мяч» вместо звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Есть другие игроки, которые могут вместо Салаха выиграть «Золотой мяч». Мбаппе и Винисиус Жуниор тоже претендуют на эту награду», – приводит слова француза beIN Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 22 результативной передачей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. На данный момент египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ.

У Винисиуса в 30 матчах 16 голов и 9 результативных передач. У Мбаппе в 36 матчах — 22 гола и 15 ассистов.

След Салаха и налог на гениальность

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