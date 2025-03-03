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Арсен Венгер назвал двух игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч» помимо Салаха

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал двух футболистов, которые могут выиграть «Золотой мяч» вместо звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Есть другие игроки, которые могут вместо Салаха выиграть «Золотой мяч». Мбаппе и Винисиус Жуниор тоже претендуют на эту награду», – приводит слова француза beIN Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 22 результативной передачей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. На данный момент египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ.

У Винисиуса в 30 матчах 16 голов и 9 результативных передач. У Мбаппе в 36 матчах — 22 гола и 15 ассистов.

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