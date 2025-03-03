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Криштиану Роналду назвал своих кумиров, которые помогли ему стать тем, кто он есть

Криштиану Роналду назвал своих кумиров, которые помогли ему стать тем, кто он есть
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Звёздный нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал своих футбольных кумиров, которые помогли ему расти.

«Роналдо и Роналдинью оставили своё наследие, свою историю. Я могу сказать, что выиграл больше индивидуальных титулов, чем они, но они оба выигрывали чемпионаты мира. Я им очень симпатизирую. Я вырос, наблюдая за их игрой. Сказать, кто самый лучший из них? Это не главное. Я лучше скажу, что они мои кумиры и оставили наследие и историю в футболе», – приводит слова Ронаоду Give me Sport.

На текущий момент 40-летний Роналду забил 925 голов в течение своей карьеры. Извечный оппонент португальца Лионель Месси поразил ворота соперника 852 раза.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея

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