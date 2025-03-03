Аморим отреагировал на вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Фулхэмом», который завершился поражением «красных дьяволов» в серии пенальти (1:1, 3:4 пен.).

«Я думаю, что мы 35 минут хорошо владели мячом, контролировали игру, а в оставшееся время старались создать моменты. Иногда мы не можем играть 90 минут в одном и том же темпе, но мы увеличиваем время, в течение которого играем хорошо и владеем мячом. Иногда вы выигрываете. Иногда вы проигрываете. Мы уже знали, что этот сезон будет таким.

В конце концов, во время серии пенальти может выиграть любая команда, но сегодня был не наш день. Иногда не хватает совсем чуть-чуть удачи, чтобы сделать следующий шаг», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

Напомним, следующий матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы «красные дьяволы» проведут с «Реалом Сосьедад» 6 марта.