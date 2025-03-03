«Он невероятный». Мохамед Салах назвал своего любимого футболиста

Один из лучших футболистов текущего сезона, вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал своего любимого игрока. Египтянин выделил легенду «мерсисайдцев» Стивена Джеррарда.

«Я играл за Джеррарда на PlayStation. Он единственный, кого я постоянно выбирал. Он бил издалека и забивал много голов. Он бил отовсюду и забивал. Я встречался с ним дважды, и он невероятный. Большой человек», – приводит слова египетского футболиста CNN.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 22 результативной передачей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. На данный момент египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ.

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