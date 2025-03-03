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«Он невероятный». Мохамед Салах назвал своего любимого футболиста

«Он невероятный». Мохамед Салах назвал своего любимого футболиста
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Один из лучших футболистов текущего сезона, вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал своего любимого игрока. Египтянин выделил легенду «мерсисайдцев» Стивена Джеррарда.

«Я играл за Джеррарда на PlayStation. Он единственный, кого я постоянно выбирал. Он бил издалека и забивал много голов. Он бил отовсюду и забивал. Я встречался с ним дважды, и он невероятный. Большой человек», – приводит слова египетского футболиста CNN.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 22 результативной передачей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. На данный момент египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ.

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря

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