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«Инфантино не помог украинскому футболу». «Шахтёр» обрушился с критикой на ФИФА

«Инфантино не помог украинскому футболу». «Шахтёр» обрушился с критикой на ФИФА
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин снова подверг критике ФИФА, которая позволила иностранным игрокам бесплатно покинуть клуб из-за происходящих на Украине событий.

«Когда ФИФА всё время говорит: «Мы одна семья», где эта семья находится? Возможно, Украина не является частью «единой семьи» с точки зрения ФИФА.

Это единство, о котором они говорят, мы должны почувствовать с начала конфликта. Но мы этого не почувствовали. Инфантино не помог украинскому футболу», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

Напомним, на данный момент «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на 8 очков.

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