Тренер «Милана» высказался о возможном уходе в отставку после поражения от «Лацио»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение против «Лацио» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

«У меня впервые такое, что я тренирую в такой атмосфере. Бывает так, что твоя команда не может обуздать мяч, отдать точную передачу. Всё обстоит не так. Но даже в такой ситуации команда показала характер. Мы сравняли вдесятером и даже могли вырвать победу. Затем этот пенальти…

Сейчас единственный выход из этой ситуации – работать и драться за цвета, которые мы защищаем. Игроки дают положительный сигнал на тренировках. Они очень хорошо прогрессируют, но надо понимать, что, когда выходишь на поле в такой сложной ситуации, очень трудно что-то контролировать. Мы работаем над этим. Я верю, что в команде есть игроки, технически сильные.

Думаю ли я об отставке? Всё, что меня интересует – это не видеть разочарования футболистов после матча. Если это поможет, я готов работать больше. Поэтому я не собираюсь уходить в отставку. Тем более, у меня есть полная поддержка от футболистов», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 27 матчей.

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