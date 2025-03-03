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Аморим раскрыл глобальную цель «Манчестер Юнайтед» после вылета из Кубка Англии

Аморим раскрыл глобальную цель «Манчестер Юнайтед» после вылета из Кубка Англии
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о главной цели «красных дьяволов» после матча 1/8 Кубка Англии с «Фулхэмом», который завершился поражением манкунианцев в серии пенальти (1:1, 3:4 пен.).

Кубок Англии . 1/8 финала
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
3 : 4
Фулхэм
Лондон
0:1 Бейсси – 45+1'     1:1 Фернандеш – 71'    

«Цель — выиграть Премьер-лигу. Я знаю, что в этом сезоне мы проигрываем матчи и теряем трофеи, но цель — снова выиграть Премьер-лигу. Я не знаю, сколько времени это займёт. Мы можем немного пострадать из-за этого поражения. Иногда сильно. Но у нас есть цель, и мы продолжаем сосредотачиваться на ней, несмотря ни на что. Невозможно знать, [когда это может произойти]. Я начинаю лучше понимать игроков и лучше понимать лигу. Я знаю, что делать с командой в будущем, и мы увидим это через время», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

Напомним, следующий матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы «красные дьяволы» проведут с «Реалом Сосьедад» 6 марта.

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