Аморим раскрыл глобальную цель «Манчестер Юнайтед» после вылета из Кубка Англии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о главной цели «красных дьяволов» после матча 1/8 Кубка Англии с «Фулхэмом», который завершился поражением манкунианцев в серии пенальти (1:1, 3:4 пен.).

«Цель — выиграть Премьер-лигу. Я знаю, что в этом сезоне мы проигрываем матчи и теряем трофеи, но цель — снова выиграть Премьер-лигу. Я не знаю, сколько времени это займёт. Мы можем немного пострадать из-за этого поражения. Иногда сильно. Но у нас есть цель, и мы продолжаем сосредотачиваться на ней, несмотря ни на что. Невозможно знать, [когда это может произойти]. Я начинаю лучше понимать игроков и лучше понимать лигу. Я знаю, что делать с командой в будущем, и мы увидим это через время», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

Напомним, следующий матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы «красные дьяволы» проведут с «Реалом Сосьедад» 6 марта.