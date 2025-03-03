«МЮ» вылетел из Кубка Англии, Кросби вошёл в топ-10 ассистентов НХЛ. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в серии пенальти и вылетел из Кубка Англии — 2024/2025, канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на 10-е место по количеству результативных передач в истории НХЛ, московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 19-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти.
- 37-летний Сидни Кросби вошёл в топ-10 игроков по количеству ассистов в истории НХЛ.
- «Динамо» Москва и «Ростов» сыграли вничью в заключительном матче 19-го тура РПЛ.
- Гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.
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