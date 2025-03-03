«МЮ» вылетел из Кубка Англии, Кросби вошёл в топ-10 ассистентов НХЛ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в серии пенальти и вылетел из Кубка Англии — 2024/2025, канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на 10-е место по количеству результативных передач в истории НХЛ, московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 19-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».