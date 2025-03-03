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3 марта главные новости спорта, результаты футбола, результаты НХЛ, НБА, РПЛ, теннис, Мирра Андреева, Сидни Кросби

«МЮ» вылетел из Кубка Англии, Кросби вошёл в топ-10 ассистентов НХЛ. Главное к утру
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в серии пенальти и вылетел из Кубка Англии — 2024/2025, канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на 10-е место по количеству результативных передач в истории НХЛ, московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 19-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти.
  2. 37-летний Сидни Кросби вошёл в топ-10 игроков по количеству ассистов в истории НХЛ.
  3. «Динамо» Москва и «Ростов» сыграли вничью в заключительном матче 19-го тура РПЛ.
  4. Гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.
  5. Мирра Андреева покинула топ-10 рейтинга WTA, оставшись первой ракеткой России.
  6. 46 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить в дерби с «Клипперс».
  7. «Лацио» вырвал победу у «Милана», реализовав пенальти на 90+8-й минуте.
  8. Анна Блинкова выиграла турнир в Остине в парном разряде.
  9. Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денвер Наггетс» победить «Бостон Селтикс».
  10. Гол и три передачи Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Хьюстон Динамо».
  11. Джессика Пегула одержала победу на турнире в Остине, обыграв Кесслер в финале.
  12. Гол Довбика принёс «Роме» волевую победу над «Комо» в матче 27-го тура Серии А.
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