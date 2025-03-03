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Игрок «Спартака» Чернов: думаю, Помазуну не приходит негатив от болельщиков ЦСКА

Игрок «Спартака» Чернов: думаю, Помазуну не приходит негатив от болельщиков ЦСКА
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о переходе голкипера Ильи Помазуна в состав красно-белых, недавно перешедшем из ЦСКА.

«С Илюшей Помазуном у нас особые отношения (улыбается). Я ему всё уже лично сказал. Какая критика в его сторону? Вот, первую игру выиграли — можно отдохнуть хоть сейчас? Думаю, Илье не приходит никакого негатива со стороны болельщиков ЦСКА», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам 19 игр московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ. Лидером является санкт-петербургский «Зенит».

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