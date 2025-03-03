Игрок «Спартака» Денисов высказался о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром»
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался от потере очков конкурентами «Зенитом» и «Краснодаром» в стартовом туре после возобновления РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41' 1:1 Са – 48'
«Я видел, что «Краснодар» и «Зенит» свои матчи сыграли вничью. Но мы думаем о себе и настраиваемся на свои будущие матчи. Никак не давит, что конкуренты теряют очки. Мы понимаем, что всё зависит от нас самих. Как в плюс, так и в минус. Поэтому нужно думать о себе», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после 19 сыгранных туров РПЛ сразу три лидирующие команды: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» имеют в своём активе по 40 очков.
Фавела, в которой жил игрок игрок «Спартака» Маркиньос
Комментарии
- 3 марта 2025
-
10:21
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:38
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:35
-
07:27
-
07:06
-
06:56
-
06:50
-
06:45
-
06:31
-
06:20
-
06:08
-
06:08
-
05:50
-
05:10
-
04:48
-
04:20
-
03:06
-
02:49
-
02:32
-
02:24
-
02:17
-
01:59
-
01:49
-
01:48