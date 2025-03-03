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Игрок «Спартака» Денисов высказался о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром»

Игрок «Спартака» Денисов высказался о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался от потере очков конкурентами «Зенитом» и «Краснодаром» в стартовом туре после возобновления РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Я видел, что «Краснодар» и «Зенит» свои матчи сыграли вничью. Но мы думаем о себе и настраиваемся на свои будущие матчи. Никак не давит, что конкуренты теряют очки. Мы понимаем, что всё зависит от нас самих. Как в плюс, так и в минус. Поэтому нужно думать о себе», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 19 сыгранных туров РПЛ сразу три лидирующие команды: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» имеют в своём активе по 40 очков.

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