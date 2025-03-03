Игрок «Спартака» Денисов высказался о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался от потере очков конкурентами «Зенитом» и «Краснодаром» в стартовом туре после возобновления РПЛ.

«Я видел, что «Краснодар» и «Зенит» свои матчи сыграли вничью. Но мы думаем о себе и настраиваемся на свои будущие матчи. Никак не давит, что конкуренты теряют очки. Мы понимаем, что всё зависит от нас самих. Как в плюс, так и в минус. Поэтому нужно думать о себе», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 19 сыгранных туров РПЛ сразу три лидирующие команды: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» имеют в своём активе по 40 очков.

Фавела, в которой жил игрок игрок «Спартака» Маркиньос