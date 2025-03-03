Полузащитник «Химок» Вера: сделаем максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ

Аргентинский полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0).

«Понятно, что мы не так хорошо играли. Мы много не видели из того, что делали на зимних сборах. Но матч с «Факелом» мы выиграли за счёт борьбы. Смогли забить гол, а потом надёжно играли в обороне. Нам надо работать. Будет тяжело и сложно, но мы понимаем как играем, и что являемся хорошей командой. Сделаем максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Победа позволила «Химкам» довести количество набранных в сезоне очков до 19 и покинуть зону вылета. Подопечные Франка Артиги занимают 12-е место в турнирной таблице. «Факел» опустился на 15-ю строчку, у команды 14 очков в 19 матчах.