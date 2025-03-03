Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Химок» Вера: сделаем максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ

Полузащитник «Химок» Вера: сделаем максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Понятно, что мы не так хорошо играли. Мы много не видели из того, что делали на зимних сборах. Но матч с «Факелом» мы выиграли за счёт борьбы. Смогли забить гол, а потом надёжно играли в обороне. Нам надо работать. Будет тяжело и сложно, но мы понимаем как играем, и что являемся хорошей командой. Сделаем максимум усилий, чтобы остаться в РПЛ», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Победа позволила «Химкам» довести количество набранных в сезоне очков до 19 и покинуть зону вылета. Подопечные Франка Артиги занимают 12-е место в турнирной таблице. «Факел» опустился на 15-ю строчку, у команды 14 очков в 19 матчах.

Материалы по теме
В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android