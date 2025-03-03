Расписание матчей Первой лиги 3 марта

Сегодня, 3 марта, в 22-м туре Мелбет Первой лиги состоятся два матча. Предлагаем ознакомиться с расписанием всех встреч, которые пройдут в этот день.

Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, 3 марта (понедельник):

18:00 мск. «Сочи» — «Сокол»;

19:30 мск. «Ротор» — «Урал».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 39 очками занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (15), «Алания» (18) и «Сокол» (19).