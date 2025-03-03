Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: гол Неймара со штрафного в ворота «Брагантино»

Видео: гол Неймара со штрафного в ворота «Брагантино»
Комментарии

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар забил гол со штрафного в прошедшем матче 1/4 финала бразильской Паулисты с «Ред Булл Брагантино». Игра проходила в Сантосе на стадионе «Вила Бельмиро» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Напомним, Неймар недавно вернулся в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля». На его счету уже три гола и три голевые передачи в первых шести матчах за клуб.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар также выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Гол Неймара со штрафного помог «Сантосу» обыграть «Брагантино» в матче Паулисты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android