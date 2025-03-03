Видео: гол Неймара со штрафного в ворота «Брагантино»

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар забил гол со штрафного в прошедшем матче 1/4 финала бразильской Паулисты с «Ред Булл Брагантино». Игра проходила в Сантосе на стадионе «Вила Бельмиро» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Напомним, Неймар недавно вернулся в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля». На его счету уже три гола и три голевые передачи в первых шести матчах за клуб.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар также выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.