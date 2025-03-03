Корнеев: дебюты Гарсии и Солари — это небо и земля

Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил дебютный матч новобранца «Спартака» Ливая Гарсии.

«Никаких впечатлений по Гарсии. Сколько он сделал касаний? Одно или больше? Не припомню моментов с его участием, за исключением того единоборства, где ему футболку порвали. Если сравнивать с дебютом Солари, то это небо и земля. Пока что. Думаю, что Гарсия первое время будет игроком замены», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» прошёл накануне. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. После 19 сыгранных матчей «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.