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Татаев: в раздевалке нет человека, который не верит, что «Оренбург» сможет остаться в РПЛ

Татаев: в раздевалке нет человека, который не верит, что «Оренбург» сможет остаться в РПЛ
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Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев отреагировал на мнение, что его клуб уже гарантировано вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.

— Как реагируешь на то, что все уже похоронили «Оренбург»?

— Все смотрят на бумаге. Пускай думают. В наших силах всё исправить. Нет человека в раздевалке, который не верит, что мы сможем остаться в РПЛ, — сказал Алексей Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Оренбург» набрал 8 очков в 19 матчах текущего сезона чемпионата России. В 20-м туре РПЛ «Оренбург» примет на своём поле «Ростов». Игра состоится в субботу, 8 марта.

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