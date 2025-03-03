Татаев: в раздевалке нет человека, который не верит, что «Оренбург» сможет остаться в РПЛ

Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев отреагировал на мнение, что его клуб уже гарантировано вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.

— Как реагируешь на то, что все уже похоронили «Оренбург»?

— Все смотрят на бумаге. Пускай думают. В наших силах всё исправить. Нет человека в раздевалке, который не верит, что мы сможем остаться в РПЛ, — сказал Алексей Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Оренбург» набрал 8 очков в 19 матчах текущего сезона чемпионата России. В 20-м туре РПЛ «Оренбург» примет на своём поле «Ростов». Игра состоится в субботу, 8 марта.