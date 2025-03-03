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Павел Яковлев: хочется мечтать о чемпионстве «Спартака»

Павел Яковлев: хочется мечтать о чемпионстве «Спартака»
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Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев высказался о чемпионских амбициях красно-белых.

«Спартак» провёл неплохой матч с «Оренбургом». Главное было — достичь победы. Вы все видите, что команды теряют очки — тяжело выходить из зимней паузы. Но «Спартак» это сделал безболезненно. Да, тяжело, но три очка заработаны.

Всем болельщикам «Спартака» хочется бы мечтать о чемпионстве. Я тоже переживаю за команду, хотелось бы, чтобы это произошло. Но нужно идти от игры к игре, и тогда будут чёткие мысли и понимание. Со всеми командами тяжело играть, а скоро очные матчи с «Зенитом», ЦСКА. Хотелось бы верить в то, что «Спартак» станет чемпионом», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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