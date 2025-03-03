Глебов в эффектном прыжке выбивал мяч, Щетинин эмоционально спорил с судьёй. Лучшие фото

3 марта в Ростове-на-Дону состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московское «Динамо». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 77-й минуте полузащитник Даниил Фомин вывел «Динамо» вперёд, однако спустя пять минут хозяева восстановили равновесие благодаря точному удару Мохаммада Мохеби.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков в 19 турах. «Ростов» (27) — на седьмом месте. Лидируют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», набравшие по 40 очков.