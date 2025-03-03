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Тренер «Родины»: игроки «Тюмени» много лежали на поле, каждый добывает победу как может

Тренер «Родины»: игроки «Тюмени» много лежали на поле, каждый добывает победу как может
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Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Мелбет Первой лиги с «Тюменью» (0:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 Коротаев – 24'    

«В первом тайме очень нервозно играли, не знаю почему. Мы всё время хотели быстрее завершить наши атаки и не дождались тех моментов, которые могли быть. Потом пропустили гол с пенальти после просмотра VAR. Соперники много лежали на поле, а наше время, чтобы отыграться уменьшалось. Понятно, что каждый добывает победу как может. Парни отдавали все силы, стали появляться моменты, но не получалось забить. Жаль, что не смогли использовать наши шансы. Второй тайм был лучше. Также хочу поздравить «Тюмень» с победой», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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