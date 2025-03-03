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Защитник «Химок» Голубович: кажется, было не очень интересно смотреть матч с «Факелом»

Защитник «Химок» Голубович: кажется, было не очень интересно смотреть матч с «Факелом»
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Сербский защитник «Химок» Петар Голубович высказался о победе своей команды в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Это была хорошая, но тяжёлая игра. Мы хорошо подготовились к матчу с «Факелом» и были готовы к тому, что они будут играть в длинный пас, также ждали угловых и вбрасываний. Мне кажется, было не очень интересно смотреть на этот матч, но мы взяли три очень важных очка. Приятные чувства от возобновления чемпионата России. Это важная победа. Теперь фокус на следующей игре. Мы сделаем всё, чтобы остаться в чемпионате, и быть на том месте, которое максимально возможно», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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