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Серхио Рамос забил дебютный гол за мексиканский «Монтеррей»

Серхио Рамос забил дебютный гол за мексиканский «Монтеррей»
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Испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос забил свой дебютный гол в составе мексиканского клуба. 38-летний европеец отличился в матче 10-го тура Клаусуры с «Сантосом Лагуной» и помог своему клубу одержать победу со счётом 4:2.

Мексика — Лига МХ . Клаусура. 10-й тур
03 марта 2025, понедельник. 05:05 МСК
Монтеррей
Монтеррей
Окончен
4 : 2
Сантос Лагуна
Торреон
0:1 Лопес – 22'     1:1 Бертераме – 45+3'     2:1 Рамос – 57'     2:2 Бартиччотто – 64'     3:2 Каналес – 71'     4:2 Артеага – 90+5'    

Напомним, Серхио Рамос стал игроком мексиканского «Монтеррея» в начале февраля. Последним клубом защитника перед переездом в Мексику была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее испанец также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

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