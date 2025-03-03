Игрок «Факела» Калинин: если «Зенит» может позволить тратить большие деньги, почему нет?

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке этой зимой.

— Удивлены ли вы таким тратам «Зенита» в этом сезоне?

— Если они себе могут позволить тратить большие деньги на трансферы, то почему нет (улыбается)?, — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На второй строчке располагается «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Краснодар». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.