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Игрок «Факела» Калинин: если «Зенит» может позволить тратить большие деньги, почему нет?

Игрок «Факела» Калинин: если «Зенит» может позволить тратить большие деньги, почему нет?
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Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке этой зимой.

— Удивлены ли вы таким тратам «Зенита» в этом сезоне?
— Если они себе могут позволить тратить большие деньги на трансферы, то почему нет (улыбается)?, — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На второй строчке располагается «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Краснодар». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.

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