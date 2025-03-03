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Маскерано объяснил, почему Лионель Месси пропустил последний матч «Интер Майами»

Маскерано объяснил, почему Лионель Месси пропустил последний матч «Интер Майами»
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал непопадание нападающего Лионеля Месси в заявку команды на выездной матч МЛС с «Хьюстон Динамо». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Динамо
Хьюстон
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Сеговия – 6'     0:2 Алленде – 37'     0:3 Сеговия – 45+2'     0:4 Суарес – 79'     1:4 Лодейро – 85'    
Удаления: нет / Фрэй – 90+6'

«Что касается Лео, то, конечно, мы говорили об этом, и я всегда повторяю одно и то же: нет никого, я не знаю ни одного игрока в мире, который понимал бы своё тело так, как Лео. После трёх матчей за шесть дней… мы подумали, что лучше всего будет дать ему отдохнуть, особенно во время поездки, которая занимает 2,5-3 часа», — приводит слова Маскерано ESPN.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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