Маскерано объяснил, почему Лионель Месси пропустил последний матч «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал непопадание нападающего Лионеля Месси в заявку команды на выездной матч МЛС с «Хьюстон Динамо». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:1.

«Что касается Лео, то, конечно, мы говорили об этом, и я всегда повторяю одно и то же: нет никого, я не знаю ни одного игрока в мире, который понимал бы своё тело так, как Лео. После трёх матчей за шесть дней… мы подумали, что лучше всего будет дать ему отдохнуть, особенно во время поездки, которая занимает 2,5-3 часа», — приводит слова Маскерано ESPN.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.