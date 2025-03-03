Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Whoscored опубликовал символическую сборную 19-го тура РПЛ

Whoscored опубликовал символическую сборную 19-го тура РПЛ
Комментарии

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» и «Зенита». В составе символической команды — по три футболиста из этих команд. Высшую оценку получил вингер красно-белых Маркиньос — 9,1.

Фото: WhoScored

Символическая сборная 19-го тура

Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Густаво Мантуан, Страхиня Эракович (оба — «Зенит»), Надер Гандри («Ахмат»), Эдгардо Фаринья («Химки»).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Роберт Мехия («Химки»), Наиль Умяров, Маркиньос (оба — «Спартак»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН»), Артём Дзюба («Акрон»).

Материалы по теме
Сборная 19-го тура РПЛ. Тащеры «Спартака», «русский Холанд» и предрекордный Дзюба
Сборная 19-го тура РПЛ. Тащеры «Спартака», «русский Холанд» и предрекордный Дзюба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android