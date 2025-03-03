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Экс-игрок «Крыльев» Яковлев: переживаю за клуб. Хочется, чтобы весь негатив закончился

Экс-игрок «Крыльев» Яковлев: переживаю за клуб. Хочется, чтобы весь негатив закончился
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался о положении клуба. Самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров, набрав 19 очков.

«Хотелось бы, чтобы вся эта негативная ситуация вокруг «Крыльев Советов» успокоилась, устаканилась. Для меня «Крылья» всегда будут командой, за которую я переживаю в глубине души. Немало знакомых там осталось, да и в Самару я люблю возвращаться. Хочется, чтобы всё это закончилось, чтобы всё было хорошо. Меньше слов — больше дел и своих воспитанников», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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