Полузащитник «Факела» Альшин: уход Маркова — потеря, он был лучшим бомбардиром команды

Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал уход из команды нападающего Евгения Маркова. Форвард перешёл в екатеринбургский «Урал».

«Уход Маркова — потеря. Женя был лучшим бомбардиром нашей команды в прошлом сезоне. Это мастеровитый игрок, но пришли другие футболисты, которые должны нам помочь. Всё для этого у них есть. В основном, новички адаптировались, но Белайди присоединился к команде только под конец сборов. У него хорошая физическая форма, должен прибавлять с каждой игрой», — сказал Ильнур Альшин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.