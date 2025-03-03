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Полузащитник «Факела» Альшин: уход Маркова — потеря, он был лучшим бомбардиром команды

Полузащитник «Факела» Альшин: уход Маркова — потеря, он был лучшим бомбардиром команды
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Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал уход из команды нападающего Евгения Маркова. Форвард перешёл в екатеринбургский «Урал».

«Уход Маркова — потеря. Женя был лучшим бомбардиром нашей команды в прошлом сезоне. Это мастеровитый игрок, но пришли другие футболисты, которые должны нам помочь. Всё для этого у них есть. В основном, новички адаптировались, но Белайди присоединился к команде только под конец сборов. У него хорошая физическая форма, должен прибавлять с каждой игрой», — сказал Ильнур Альшин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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