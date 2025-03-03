Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин отреагировал на травму нападающего «Динамо» Тюкавина в матче с «Ростовом»

Юрий Сёмин отреагировал на травму нападающего «Динамо» Тюкавина в матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Ростовом». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 1:1. Тюкавин получил травму, из-за которой рискует пропустить около полугода.

«Во-первых, травма Тюкавина — это потеря хорошего игрока, который не будет играть долгое время. Во-вторых, был простой момент, а получилось всё достаточно сложно. Для «Динамо» травма Тюкавина — большая потеря. Сезон возобновился, футболист готовился и вдруг такое. Это жизнь. Нужно начинать лечиться и выздоравливать. И опять дальше играть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

Материалы по теме
«Динамо» потеряло очки с «Ростовом»! И, возможно, Тюкавина из-за травмы
Live
«Динамо» потеряло очки с «Ростовом»! И, возможно, Тюкавина из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android