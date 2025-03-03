Юрий Сёмин отреагировал на травму нападающего «Динамо» Тюкавина в матче с «Ростовом»

Известный российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Ростовом». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 1:1. Тюкавин получил травму, из-за которой рискует пропустить около полугода.

«Во-первых, травма Тюкавина — это потеря хорошего игрока, который не будет играть долгое время. Во-вторых, был простой момент, а получилось всё достаточно сложно. Для «Динамо» травма Тюкавина — большая потеря. Сезон возобновился, футболист готовился и вдруг такое. Это жизнь. Нужно начинать лечиться и выздоравливать. И опять дальше играть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.