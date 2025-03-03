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Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал поражение в матче с КАМАЗом

Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал поражение в матче с КАМАЗом
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Мелбет Первой лиги с КАМАЗом (1:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Аленви – 27'     1:1 Караев – 78'     2:1 Дерюгин – 90+1'    

«Поздравляю КАМАЗ с закономерной победой. А нам ещё много нужно работать над всеми компонентами.
Мы столкнулись с вынужденной достаточно серьёзной ротацией в зимний период. Лучше сейчас, в этих играх сыграться, иностранцам почувствовать уровень и специфику ФНЛ, чтобы с нового сезона рассчитывать на что-то более глобальное. Летом за короткий период сложно собирать команду. Виден потенциал, но не хватает сыгранности. Контрольные игры — это одно, чемпионат — совсем другое», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Арсенала» в телеграм-канале клуба.

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Комментарии
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