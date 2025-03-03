Щетинин: если новички «Спартака» и «Зенита» будут давать результат, трансферы оправданы

Полузащитник воронежского «Факела» Михаил Щетинин, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», высказался о крупных тратах «Спартака» и «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно.

«Не моё дело, оправданы ли большие траты «Спартака» и «Зенита» зимой. Это решение принимает руководство клубов. Если эти футболисты будут играть и давать результат, такие трансферы оправданы», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар».