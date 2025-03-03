Юрий Сёмин оценил перспективы «Динамо» после повреждения Константина Тюкавина

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил перспективы московского «Динамо» после повреждения основного нападающего Константина Тюкавина. Ранее стало известно, что форвард рискует пропустить из-за травмы около полугода.

«Почему «Динамо» без Тюкавина не будет бороться за чемпионство и тройку? У них хорошо играет Маухуб. Он оказывает большое давление, делает большой объём работы, есть хорошая скорость. «Динамо» должны быть готовы — это футбол. Любой игрок может получить травму и выбыть на какой-то срок. В «Динамо» найдут замену», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.