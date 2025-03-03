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Юрий Сёмин оценил перспективы «Динамо» после повреждения Константина Тюкавина

Юрий Сёмин оценил перспективы «Динамо» после повреждения Константина Тюкавина
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил перспективы московского «Динамо» после повреждения основного нападающего Константина Тюкавина. Ранее стало известно, что форвард рискует пропустить из-за травмы около полугода.

«Почему «Динамо» без Тюкавина не будет бороться за чемпионство и тройку? У них хорошо играет Маухуб. Он оказывает большое давление, делает большой объём работы, есть хорошая скорость. «Динамо» должны быть готовы — это футбол. Любой игрок может получить травму и выбыть на какой-то срок. В «Динамо» найдут замену», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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