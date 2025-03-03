Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько может пропустить Сперцян из-за полученной травмы

Стало известно, сколько может пропустить Сперцян из-за полученной травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может пропустить до четырёх недель из-за травмы, сообщает Metaratings.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По состоянию на текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На второй строчке располагается «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Краснодар». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.

Материалы по теме
Мостовой: травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android