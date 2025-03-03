Сычёв: хочется, чтобы Тюкавин отделался ушибом — он нужен «Динамо» в борьбе за медали

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв отреагировал на травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Ростовом». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 1:1. Тюкавин получил травму, из-за которой рискует пропустить около полугода.

«Давайте дождёмся официального диагноза по травме Константина Тюкавина. Потому что это будет очень большой разброс. Мы все Косте желаем здоровья! Нужно дождаться диагноза, а уже потом рассуждать. Хочется, чтобы он отделался ушибом. Такой футболист очень нужен «Динамо» в борьбе за медали и сборной России, которая в ближайшее время будет играть. Пожелаем ему здоровья, чтобы всё обошлось!» — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.