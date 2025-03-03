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Тренер «Родины» Зелькович высказался о цели клуба выйти в РПЛ

Тренер «Родины» Зелькович высказался о цели клуба выйти в РПЛ
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Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович высказался о глобальной цели московского клуба выйти в Российскую Премьер-Лигу.

— Глобальная цель клуба – выход в РПЛ в ближайшее время. Верите в это?
— В текущем сезоне это будет сделать непросто, но я всё равно верю в это. Находясь на 13-м месте в таблице это кажется нереалистичным, но математически всё ещё возможно. Глобально да — именно такая задача перед командой и стоит. Будем решать её последовательно, шаг за шагом, — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

«Родина» после 22 матчей набрала 24 очка и располагается на 13-й строчке. Первое место занимает калининградская «Балтика» с 46 очками.

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