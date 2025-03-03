Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Оренбурга» Татаев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Защитник «Оренбурга» Татаев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
Комментарии

Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал поражение в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Если посмотреть по моментам, то «Спартак» доминировал. Но мы могли забивать спокойно два стопроцентных момента. Я не беру второй гол, который нам забили в самом конце. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, но при этом создавали моменты.

Если смотреть по моментам, не скажу, что «Спартак» что-то большее создал. Да, они доминировали, владели мячом, но «Оренбург» на гол наиграл. «Спартак» — хорошая команда. Чемпионство? Не знаю. Посмотрим (улыбается). Удачи им!», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Татаев: в раздевалке нет человека, который не верит, что «Оренбург» сможет остаться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android