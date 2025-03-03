Защитник «Оренбурга» Татаев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал поражение в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Если посмотреть по моментам, то «Спартак» доминировал. Но мы могли забивать спокойно два стопроцентных момента. Я не беру второй гол, который нам забили в самом конце. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, но при этом создавали моменты.

Если смотреть по моментам, не скажу, что «Спартак» что-то большее создал. Да, они доминировали, владели мячом, но «Оренбург» на гол наиграл. «Спартак» — хорошая команда. Чемпионство? Не знаю. Посмотрим (улыбается). Удачи им!», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.