Защитник «Оренбурга» Татаев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
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Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал поражение в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком».
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Если посмотреть по моментам, то «Спартак» доминировал. Но мы могли забивать спокойно два стопроцентных момента. Я не беру второй гол, который нам забили в самом конце. Во втором тайме мы играли в меньшинстве, но при этом создавали моменты.
Если смотреть по моментам, не скажу, что «Спартак» что-то большее создал. Да, они доминировали, владели мячом, но «Оренбург» на гол наиграл. «Спартак» — хорошая команда. Чемпионство? Не знаю. Посмотрим (улыбается). Удачи им!», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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