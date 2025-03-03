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Константин Тюкавин порвал крестообразную связку колена

Константин Тюкавин порвал крестообразную связку колена
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У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина диагностирован разрыв крестообразной связки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тюкавин получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра завершилась со счётом 1:1.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

«Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. На первом месте находится «Зенит», у которого 40 очков за 19 игр.

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