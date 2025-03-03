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«Динамо» объявило о серьёзной травме Константина Тюкавина, он выбыл до конца сезона

«Динамо» объявило о серьёзной травме Константина Тюкавина, он выбыл до конца сезона
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Московское «Динамо» на официальном сайте объявило, что у нападающего Константина Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболиста ждёт операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода.

«Тюка, сил и терпения! Верим, что вернёшься сильнее. Оставляйте слова поддержи для Кости в комментариях — они ему сейчас необходимы», — написала пресс-служба бело-голубых.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

«Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

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