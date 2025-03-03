Франко Камоцци: Тюкавин — ключевой игрок для «Динамо», его травма — плохая новость

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци отреагировал на травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Ростовом». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 1:1. Тюкавин получил травму крестообразных связок колена.

«Травма Тюкавина — это плохая новость для «Динамо». Он ключевой игрок команды. Будут ли они без него бороться за чемпионство или тройку, зависит от множества факторов», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футболиста ждёт операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода. В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.