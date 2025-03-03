Президент «Иртыша» Сычёв рассказал о визите Маринато Гильерме в Омск

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал о визите бывшего голкипера «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме в Омск.

«Вы же помните в каком контексте звучало предложение Гильерме. Причём здесь менеджерская должность? Маринато увидел всё своими глазами, посмотрел реалии Омска и Второй Лиги. Дальше будем ждать от него решения — насколько всё это интересно ему, есть ли у нас возможности.

Лучше спросить у Гильерме, какие впечатления у него остались. Он посмотрел абсолютно всё. Я не имею права за него говорить. Со своей стороны мы сделали всё возможное. Для тех, кто сомневался в наших серьёзных намерениях, думаю, приезд Гильерме дал ответ на все сомнения. Кто-то думал, что это просто для хайпа», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.