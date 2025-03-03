Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв: интрига в РПЛ будет сохраняться очень долго, вообще ничего не ясно

Дмитрий Сычёв: интрига в РПЛ будет сохраняться очень долго, вообще ничего не ясно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В РПЛ нет фаворитов. Первый тур после возобновления показал, что будет очень ожесточённая борьба наверху турнирной таблицы. Вообще ничего не ясно! И это только подогревает интерес болельщиков смотреть чемпионат России. Интрига сохраняется. И будет сохраняться очень долго. Каждый может обыграть каждого. И, соответственно, претендовать на самые высокие места», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар».

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент «Иртыша» Сычёв рассказал о визите Маринато Гильерме в Омск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android