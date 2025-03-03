Андрей Кобелев: разрыв крестообразной связки может эмоционально подкосить Тюкавина

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на новость о разрыве крестообразной связки колена у форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Разрыв крестообразной связки — очень серьёзная травма для футболиста. Мне очень жаль, что это произошло с Константином — это один из лучших российский нападающих и настоящий динамовец. Желаю ему скорейшего выздоровления. Конечно, такая травма может эмоционально подкосить Костю. После такой травмы предстоит тяжёлое и долгое восстановление. Необходимо приложить все усилия, чтобы вновь выйти на свой уровень», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.