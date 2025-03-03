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Андрей Кобелев высказался о ничьей в матче РПЛ «Динамо» — «Ростов»

Андрей Кобелев высказался о ничьей в матче РПЛ «Динамо» — «Ростов»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ничьей в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые встречались с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«У «Динамо» с «Ростовом» была более или менее равная игра. Динамовцы создали достаточно моментов, чтобы довести матч до победы. Хотя в начале «Ростов» смотрелся поагрессивнее, но «Динамо» всегда создаёт много моментов. Потеря Тюкавина скажется. Костя и сам забивал, и создавал напряжение, и отдавал. Поэтому для «Динамо» это потеря», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).

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