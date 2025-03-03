«Важен и кнут, и пряник». Георгий Джикия высказался о тренерском штабе «Химок»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о тренерском штабе подмосковного клуба, который возглавляет испанец Франк Артига.

— У нашего тренерского штаба репутация специалистов со спокойным европейским подходом. Редкость для российского футбола?

— Если модель работает, почему нет? Важен и кнут, и пряник, прочее зависит от конкретных людей и их амбиций. Когда тренер ведёт себя цивилизованно, это не значит, что нужно садиться на голову. В профессиональном клубе место профессионалам, их мотивацией должна быть не тренерская дубина, а конкуренция за место в составе и общая цель, к которой движется команда. В процессе получаем от тренера те или иные моральные бонусы, что в этом плохого? — приводит слова Джикии пресс-служба «Химок».