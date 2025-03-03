Генич отреагировал на травму Тюкавина

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Караул», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее «Динамо» на официальном сайте объявило, что у нападающего Константина Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболиста ждёт операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки восстановления — около полугода. Московское «Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.