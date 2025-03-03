Защитник «Химок» Голубович высказался об информации о задержке зарплат

Сербский защитник подмосковных «Химок» Петар Голубович прокомментировал информации о задержке зарплат в клубе.

— Была информация о протестах игроков «Химок» из-за невыплат зарплат зимой. Так ли это?

— Нет, но в футболе так бывает. У нас нет никаких проблем. Мы хорошо тренируемся и играем все матчи. В клубе проходят встречи с директором, где мы всё обсуждаем. Поэтому мы продолжаем тренироваться и фокусироваться на футболе, — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 матчей и покинула зону стыковых матчей.