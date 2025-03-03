Защитник «Факела» Юрганов: ребята сказали, что был чистый пенальти в ворота «Химок»

Защитник воронежского «Факела» Игорь Юрганов прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).
«Мы тяжело вошли в игру. К нашим воротам было много подходов. Немножко не разобрались, но со временем всё поняли. Надо было моменты свои реализовывать. Были предпосылки и возможный пенальти. Ребята посмотрели и сказали, что был чистый 11-метровый удар и игра рукой.
На второй тайм мы вышли с хорошим настроем и напором. Не сказать, что присутствовала острота, но было много навалов. Мы давили-давиди и, я думаю, как раз это и вылилось в пенальти. Сравняй мы счет, всё пошло бы по-другому. Там не знаешь, как игра уже закончится», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
- 3 марта 2025
-
15:02
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:40
-
14:16
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:35
-
13:20
-
13:15
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:20
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:35
-
11:21
-
11:15
-
11:12
-
11:12
-
11:10
-
10:45