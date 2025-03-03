Александр Мостовой: игрокам «Динамо» нужно проявить себя за Тюкавина

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Ясно, что Костя будет переживать. В моей карьере были партнёры в командах, которые получали такие же страшные травмы. Главное, чтобы Костя не спешил, всё делал правильно и ничего не форсировал. Тюкавин ещё молодой, поэтому может в спокойном режиме восстановиться и плавно вернуться. Лишний раз понимаем, что травмы — неотъемлемая часть футбола. Я прочитал об этом — просто обалдел. Ужас.

Атакующий потенциал «Динамо» сразу становится слабее. Будет трудно заменить Тюкавина. Не надо забывать, что он — россиянин. Такого второго в «Динамо» сейчас нет, который гарантировал бы 10-15 голов. Динамовцам нужно мобилизоваться и проявить себя за Константина», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.